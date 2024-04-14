Международный день внезапного смеха. Необычные праздники, которые отмечают 14 апреля

Международный день внезапного смеха

Международный день внезапного смеха — это особенный день, который вызывает широкую улыбку. Цель этого праздника 14 апреля — смеяться чаще и смеяться вместе с другими. Поставьте перед собой цель сегодня от души посмеяться с людьми, которых вы знаете и любите. Ведь как говорят в народе, что смех — лучшее лекарство. Хороший смех расслабляет нас и снижает уровень стресса. Исследования ученых показывают, что люди, которые счастливы и много смеются, живут дольше.

Звездное небо в Алтайском крае. Евгений Грозовой

День «Посмотри на небо»

День «Посмотри на небо» отмечают 14 апреля. Мы часто торопимся по будням, надеясь, что выходные наступят быстро, а затем, как всегда, нам некогда и отдохнуть. Когда вы в последний раз останавливались и смотрели на небо? Знаете ли вы, что маленькое облако может весить примерно 10-20 тонн, или что цвет звезды зависит от ее температуры? Небо завораживает, но мы его почти не замечаем.

Йога. СС0

День детской йоги

14 апреля во всем мире отмечают День детской йоги. Йога помогает детям отдохнуть от привычной школьной рутины, которая может стать довольно беспокойной. Это также отличный способ позволить им стать частью чего-то большего, чем они сами, что помогает им оставаться на земле. Йога — эффективный инструмент, который успокаивает разум и тело, концентрируясь на настоящем. Кроме того, среди детей растет число случаев диабета и ожирения из-за отсутствия физических упражнений и плохого питания. Йога — это приятный вид упражнений, который не требует дорогостоящего оборудования.

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