ГИБДД с 1 апреля зафиксировали на Алтае более 200 нарушений ПДД с участием электросамокатов.
Так, Госавтоинспекция пресекла нарушения людей, которые не спешиваются перед пешеходным переходом, а также передвигается на электросамокате вдвоем. С начала апреля в Барнауле зафиксировано 9 ДТП с участием самокатчиков, в них пострадали 8 человек, в том числе, трое детей.
Для того чтобы пресечь нарушения, барнаульская полиция предложила свои механизмы борьбы с ними. Также варианты пресечения были обсуждены с чиновниками и прокатчиками на заседании рабочей группы.
Помимо пожизненной блокировки проката, планируется снизить скоростной режим электросамокатов с 25 км/ч до 15 км/ч. Проспект Ленина, набережную и барнаульский Арбат для подобных рода деятельности вообще закроют.
Отмечается, что новые правила вступят в силу в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что в Барнауле назвали места, где установят ограничения скорости для самокатов.
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