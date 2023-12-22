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Жизнь

В Барнауле временно ограничат движение транспорта из-за коммунального повреждения

В связи с устранением повреждения на пересечении пер. Ядринцева и ул. Молодежной ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Росводоканал Барнаул.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

Движения ограничат с 16:00 по нечетной стороне пер. Ядринцева от пр. Строителей до ул. Молодежной.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что барнаульцам временно отключат холодную воду.

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