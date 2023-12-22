В Барнауле временно ограничат движение транспорта из-за коммунального повреждения

Движения ограничат с 16:00 по нечетной стороне пер. Ядринцева от пр. Строителей до ул. Молодежной.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что барнаульцам временно отключат холодную воду.
В связи с устранением повреждения на пересечении пер. Ядринцева и ул. Молодежной ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Росводоканал Барнаул.
Движения ограничат с 16:00 по нечетной стороне пер. Ядринцева от пр. Строителей до ул. Молодежной.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что барнаульцам временно отключат холодную воду.
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