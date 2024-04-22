В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность

Пожары в природе очень опасны. Любая оплошность с огнем в считанные секунды может навредить садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения.
Чтобы избежать происшествия следует не пренебрегать следующими правилами:
- не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других людей;
- выезжая на отдых, не разводите костры;
- не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволяйте детям играть с огнем.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рядом с трассой горят поля.
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