В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность

В Алтайском крае в период с 23 по 29 апреля на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Пожары в природе очень опасны. Любая оплошность с огнем в считанные секунды может навредить садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Чтобы избежать происшествия следует не пренебрегать следующими правилами:

не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других людей;

выезжая на отдых, не разводите костры;

не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);

не позволяйте детям играть с огнем.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рядом с трассой горят поля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале