27 марта
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Жизнь

В Алтайском крае начинается весенняя охота на птиц

Сегодня, 27 марта, в некоторых районах Алтайского края начался сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Гуси и утки.
Гуси и утки.
Анна Зайкова

Отмечается, что охотится можно на следующих территориях с 27 марта по 5 апреля.

В Калманском, Локтевском, Рубцовском, Романовском, Поспелихинском, Топчихинском, Третьяковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Шипуновском районах.

В остальных охотничьих угодьях разрешена охота с 7 по 16 апреля.

Охотиться на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток разрешено на всей территории региона с 1 апреля по 6 мая.

В ведомстве напомнили, что с одной подсадной (манной) уткой могут охотиться не больше двух человек. При этом собаки могут только отыскивать раненую дичь и подавать добычу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стартует масштабный сезон охоты на птиц.

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