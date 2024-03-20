Умер заслуженный художник РФ из Алтайского края

Барнаульский художник Александр Емельянов скончался на 73 году жизни, сообщает региональное Министерство культуры .

Заслуженный художник России Александр Емельянов ушел из жизни 19 марта 2024 года после тяжелой болезни .

Александр Евгеньевич родился 9 ноября 1951 года в Барнауле. В 1976 году окончил Новоалтайское художественное училище. В 1993 года стал членом Союза художников России.

Темы произведений мастера — славянские этнические истоки, память о Великой Отечественной войне, деятели культуры и искусства Сибири.

Произведения художника находятся в фондах Государственного художественного музея края, Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, а также в российских и зарубежных частных галереях.

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