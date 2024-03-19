20 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Телекомментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер на 53-м году жизни, сообщил телеканал Матч ТВ.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Предварительной причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии, сообщает Mash.

Кто такой Василий Уткин

Василий Уткин — российский спортивный журналист и комментатор, теле- и радиоведущий. Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

Работал на таких телеканал как НТВ, Матч ТВ, СТС, Eurosport. Бывший совладелец портала sports.ru.

Здоровье

Уткин страдал ожирением. Его максимальный вес доходил до 215 кг. Благодаря резекции желудка похудел до 125 кг.

СМИ сообщают, что у него были проблемы с сердцем.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость