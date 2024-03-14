16 марта
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Жизнь

Скончалась народная артистка РФ, руководившая московским театром

Руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина умерла на 90 году жизни, сообщает РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Артистка умерла в ночь на 14 марта.

Дату и место прощания объявят позже.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года. В 1954-1976 годах танцевала в Большом театре.

С начала 1960-х годов работала в творческом союзе вместе с мужем, танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василевым. С 1977 года Касаткина и Василев были художественными руководителями ансамбля «Классический балет», а с 1992 — Государственного театра классического балета.

Ранее умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова.

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