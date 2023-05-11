13 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Такого не было 80 лет: невероятный зной накроет Сибирь в ближайшее время

По прогнозам синоптиков, вторая половина мая начнется с серьезных аномалий, пишет PRIMPRESS.

Жара
Жара
СС0

Многие российские регионы должна накрыть невероятная жара — это произойдет в Сибири и на Урале.

Так, в Новосибирске ожидается повышение показателей до 29-30 градусов, в Омске столбики термометров должны подняться до 27-28 градусов. При этом самая сильную жару там зафиксировали в 1943 году — тогда приборы показывали более 30 градусов.

Но на этот раз показатели могут быть еще выше.

Впрочем, пока в Сибири достаточно прохладно - многие связывают это с началом цветения черемухи. По приметам, когда черемуха отцветает, и наступает жара. Может быть, не настолько аномальная. Посмотрим.

Ранее синоптики озвучили очередной прогноз погоды на лето этого года. Это время года станет самым страшным с начала XXI века — установит несколько погодных рекордов. Россиян ждет аномальная жара.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время, уверен климатолог Михаил Юлкин.

Невероятная жара в России начнется уже в июне. В пекло попадет сибирский регион - установятся аномально высокие показатели. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 9 градусов.

А в июле метеорологи прогнозируют значительное похолодание.

И вишенка на торте - в августе россиян ждет повышение температуры до +35 градусов Цельсия и опасные погодные явления. Это — ураганы, грозы с молниями, шквалистый ветер и ливни. Эти погодные явления могут привести к наводнениям.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость