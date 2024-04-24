Своей версией об инопланетянах и НЛО поделился известный журналист Такер Карлсон

По его версии, НЛО прибывают вовсе не с других планет.

По словам Карлсона, есть доказательства того, что они встречаются в глубине океанов и под землей. И журналист уверен — пришельцы здесь давно. И представляют собой духовные сущности. А по своей древности НЛО сопоставимы с человечеством.

<Об этом телеведущий рассказал в интервью подкасту Joe Rogan Experience.>

Ранее Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым. Также он опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. И в феврале почти миллиард просмотров набрало интервью Путина американскому журналисту.

Этой цифрой поделилась в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Также Песков прокомментировал отсутствие острых вопросов в интервью Путина Карлсону.

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