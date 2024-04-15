Стало известно, когда летом будут отключать горячую воду у барнаульцев

Когда в Барнауле начнут отключать горячую воду
С 14 по 26 мая, во время испытаний магистралей М-33 (ТЭЦ-3) и М-23, 24 (ТЭЦ-2), горячей воды не будет у потребителей оранжевого и красного контуров карты.
С 28 мая по 9 июня, во время испытаний магистралей М-32 (ТЭЦ-3) и М-21, 22, 25 (ТЭЦ-2), воды не будет у жителей Барнаула, чьи дома расположены в синем и желтом контурах.
С 13 июня по 25 июня, во время испытаний магистрали М-31 (ТЭЦ-3), энергетики будут вынуждены ограничить подачу горячей воды для проведения гидравлики и ремонтов сетей у потребителей фиолетового контура.
С 27 июня по 9 июля, во время испытаний магистрали М-34 (ТЭЦ-3), под временное отключение горячей воды попадут барнаульцы, находящихся на карте в границах зеленого контура.
Интерактивная карта отключения
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