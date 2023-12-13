На проблемной ТЭЦ в Яровом снова произошла поломка

Ночью 13 декабря на ТЭЦ в Яровом произошло технологическое нарушение — образование свища на участке тепловой сети в помещении станции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Службы ТЭЦ и аварийные бригады действовали оперативно, что восстановить теплоснабжение города.

На место прибыло руководство города, МУП "ЯТЭК" и ремонтная бригада. Работы по восстановлению координировали глава города Владислав Шилов и министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

На данный момент подача тепла происходит в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле правительства Алтайского края и администрации города Яровое.

Напомним, ранее ТЭЦ уже серьезно ломалась. В ноябре 2021 на ней произошла аварийная остановка котла. Мэра Ярового обвинили в халатности.

Ранее сообщалось, что из-за ледяного дождя почти 200 тысяч россиян остались без света.