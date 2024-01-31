Экс-мэра Ярового освободили от наказания за аварию на ТЭЦ

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Алтайского края.
Напомним, в 2021 году на ТЭЦ в Яровом произошла аварийная остановка одного из котлов. За 10 суток в домах и социальных помещениях температура упала ниже нормы. В ноябре без отопления остались 12 тыс. человек.
Прокуратура обвинила мэра в халатности. Ущерб муниципальному унитарному предприятию «Яровской теплоэлектрокомплекс» оценили на сумму свыше 3,6 млн рублей.
Несмотря на непризнание вины, Виталий Самобочий осужден по ч.1 ст.293 УК РФ к штрафу в размере 70 тыс. рублей.
Одна в связи с истечением сроков давности виновный освобожден от назначенного наказания.
Приговор не вступил в законную силу.
Также на имущество Самобочего накладывали арест в сумме 860 тыс. рублей.
Ранее на той же ТЭЦ в 2023 году произошла поломка.
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