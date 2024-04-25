Стало известно, что влияет на размер будущих пенсий

Специалист рассказал, что точный размер будущей пенсии зависит от множества факторов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Во-первых, на размер пенсии влияет трудовой стаж. А также важен размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год.

Еще один важный фактор — количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за каждый отработанный период.

Отмечается, что стоимость пенсионного балла в текущем году составит 133,05 рубля. В прошлом году цена балла была 123,77 рубля.

Также нужно учитывать год выхода на пенсию и размер фиксированной части страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что минфин пропагандирует новый способ увеличить пенсию с доплатой от государства.

Самое важное - в нашем Telegram-канале