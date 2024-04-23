Минфин пропагандирует новый способ увеличить пенсию с доплатой от государства. Но есть нюанс

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В чем суть?

ПДС — новый накопительно-сберегательный инструмент. Аналог банковского вклада/депозита. Он предусматривает следующее: человек делает взносы и получает за это бонусы от государства — что-то по типу кэшбека. А еще будут доходы с инвестиций.

«Это ваша надежная копилка. Вы можете откладывать в нее понемногу, а государство будет добавлять. Предусмотрен налоговый вычет. Получается, как кэшбек, только не от банка, а от государства», — подчеркнул замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич на вебинаре о ПДС, состоявшемся 22 апреля.