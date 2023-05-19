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Жизнь

Созвездие Лисички: самый мощный взрыв в истории космоса взбудоражил астрофизиков

Произошел самый мощный взрыв в истории космоса. Событие очень странное. И астрономы высказывают гипотезы, почему долгое время объект продолжает вспыхивать и взрываться.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Дело в том, что загадочное событие продолжается до сих пор. А это само по себе фантастика, пишет LIFE. Объект AT2021lwx находится на расстоянии порядка 8 млрд световых лет от Земли.

Впервые объект вспыхнул в 2020 году. С тех пор мощный телескоп фиксирует различные изменения. Исследователи пока в недоумении - что в космосе взрываться так долго.

Пока астрофизики убеждены - это не звезда. А гигантской массы объект — массой до 800 млн Солнц. Этот жуткий монстр поглощает прямо сейчас гигантские массы материи.

Ранее ударный космический зонд изменил траекторию полета астероида. Зонд врезался в астероид диаметром 160 метров. Небесное тело находилось на расстоянии около 11 млн км от Земли.

После столкновения зонда с астероидом астрономы установили, что его орбитальный период снизился на 32 минуты. Это означает, что изменилась и траектория его полета.

Зонд стал первой в истории миссией по изменению траектории астероида для защиты Земли от потенциально опасного столкновения.

Между тем новый астероид стремительно приближается к Земле. Ранее над Британией низко пролетел метеорит и взорвался.

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