Горожане заявили, что ужасаются состоянием моста на пр. Калинина сообщает Barnaul 22 .

Жители Барнаула понимают, что мосту нужен глобальный ремонт, но просят исправить видимые недостатки уже сейчас.

Так, дорожное покрытие приходит в негодность из-за ям. Также очевидцы находят у моста трупы животных.

Не тротуар, а полоса препятствий: сплошная польза, пока идешь до работы, заодно и зарядку сделаешь с прыжками, ходьбой на цыпочках и прочими приставными шагами, — делятся очевидцы.

Ранее в Барнауле без уведомления жителей приступили к установке вышки сотовой связи.

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