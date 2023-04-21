22 апреля
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Жизнь

Сибирские рыбаки случайно спасли лося, за которым гнался медведь

Рыбаки отдыхали в машине под Томском, когда навстречу им выбежал лось, а за ним — медведь, сообщает Mash Siberia.

Лось.
Лось.
СС0

Косолапый целеустремленно гнался за добычей. У лося же выбор был невелик: остаться с медведем наедине или идти к не менее страшному автомобилю.

Лось выбрал второе и не прогадал. Животное пробежало мимо машины, а вот мишка струсил.

Рыбаки запустили двигатель, чтобы машина была более устрашающей для хищника.

Медведь не рискнул подходить и попытался обойти, но для охоты было поздно — лось убежал. Мишке оставалось только посмотреть ему вслед и уйти подальше от страшной конструкции с людьми.

Ранее медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.

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