Бурые медведи вышли из спячки и начали искать пропитание в алтайских горах. Косолапых и их следы заметили ученые Сайлюгемского национального парка и Алтайского биосферного заповедника.

Сайлюгемская популяция бурого медведя облюбовала высокие горы и тундровые ландшафты. Косолапые обитают на высоте от 2,5 до 3,5 тыс. м над уровнем моря️.

Основу рациона ранней весной у медведя составляет падаль домашних животных — овец, коз, яков. В летнее время хищники питаются сусликами и сурками. Для добычи пропитания медведи раскапывают десятки метров нор.

Запись проснувшихся медведей сделали в парке год назад.

Совсем недавно заметили следы бурых медведей в Алтайском биосферном заповеднике. Косолапые гуляли на высоте 400 м выше уровня Телецкого озера.

«Первого медведя в Алтайском заповеднике встретили еще 17 марта, после этого медведей также наблюдали в окрестностях кордонов Беле и Караташ», — сообщают в пресс-службе заповедника.

Сотрудники фиксируют все происходящие изменения и вносят в Летопись природы. Ученые отметили, что в 2023 году первоцветы зацвели раньше средних многолетних значений.