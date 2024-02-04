Российский космонавт установил новый рекорд по длительности пребывания в космосе

Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Сейчас Кононенко совершает уже пятый полет на Международную космическую станцию, в то время как все остальные действующие космонавты российского отряда летали не более трех раз.

Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года. Вернуться он должен 23 сентября 2024 года.

За это время он успеет стать первым космонавтом, который проведет на орбите более тысячи дней. Этот рубеж россиянин преодолеет 5 июня в 00:00:10 по московскому времени. А по возвращении на Землю его налет будет равен 1100 дням.

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