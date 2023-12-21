21 декабря
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Жизнь

Под стать Дракону. Что надеть на празднование Нового 2024 года

Дракон — яркое мифическое животное, которое, согласно поверьям, приносит в дом удачу и успех, если правильно его задобрить. Во что одеться, чтобы угодить символу предстоящего года, расскажет altapress.ru.

Платье. Наряд. Новый год.
Платье. Наряд. Новый год.
СС0

Ограничений в выборе предмета одежды нет: женщинам можно выбрать как платье или юбку, так и брючный костюм.

Мужчины могут сделать выбор в пользу классического костюма, либо светлых брюк, джемпера и шелковой рубашки.

Новогодний образ, нужно подобрать в ярких, как и сам "хозяин" года, цветах:

Зеленый

Платье с закрытым верхом — высокая укладка.
Платье с закрытым верхом — высокая укладка.
опубликовано на yapokupayu.ru

Символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, а значит этот цвет точно придется ему по вкусу. Чем ярче оттенок — тем лучше. Можно также присмотреться к блестящим платьям, главное не слиться с новогодней елкой.

Золотой

Платье на одно плечо — голливудские волны.
Платье на одно плечо — голливудские волны.
опубликовано на yapokupayu.ru

Дракон очень любит все то, что ассоциируется с достатком. В этот раз можно смело выбирать яркое желтое золото, чтобы точно привлечь богатство в 2024 году. Подобные аутфиты не требуют других акцентов, поэтому сбалансировать лук можно темным однотонным пиджаком или нюдовыми лодочками.

Красный

Платье. Девушки. Новый год
Платье. Девушки. Новый год
Pinterest.com

Красный цвет стал трендом осенне-зимнего сезона 2023 года. Он символизирует огонь, движение и саму жизнь, а дракон в культуре — существо горячее и жизнеутверждающее.

Серебристый

Платье. Девушки. Новый год
Платье. Девушки. Новый год
Pinterest.com

Этот цвет символизирует обновления в жизни и помощь в новых начинаниях. Такие наряды хорошо сочетаются с практичной бежевой и белой обувью.

Желтый

Платье. Девушки. Новый год
Платье. Девушки. Новый год
Pinterest.com

Как и другие яркие цвета, желтый Дракон тоже любит. Этот цвет символизирует здоровье и удачу. Но темно-желтых нарядов, согласно китайским традициям, лучше избегать.

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