Високосный — 2024. Правда ли, что в этот год нельзя рожать, переезжать и жениться

Новый 2024 год будет високосным: на него приходится не только 366 календарных дней, но также суеверия и страхи. Подробнее обо всех предостережениях расскажет altapress.ru .

Что такое високосный год

Это промежуток времени из 366 дней вместо стандартных 365. Он наступает раз в 4 года, когда появляется дополнительный день — 29 февраля.

Это связано с тем, что за год Земля делает один оборот вокруг солнца. Принято считать, что это происходит за 365 дней, но на самом деле нашей планете требуется на шесть часов больше. И когда за 4 года эти 6 часов складываются в 24 — появляются новые земные сутки, и, следовательно, новый день в календаре.

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Суеверия

Это время люди считают тяжелым: происходят катаклизмы, эпидемии, и ухудшается качество жизни.

Согласно древним поверьям, в високосный год с небес спустился святой Касьян. Он принес невзгоды из-за того, что предал Бога и затем был обречен на наказания. С течением времени количество суеверий росло, они менялись и наконец достигли настоящего времени. Многие верят в них и даже боятся.

Так, считается, что в високосный год запрещено:

вступать в брак или разводиться;

продавать или дарить питомцев;

строить бани;

менять место работы или проживания;

рассказывать о планах, так как они не сбудутся;

заводить детей;

пересаживать цветы;

колядовать и гадать;

собирать грибы в лесу.

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Что принесет удачу в високосном году

Среди запретов и опасений все же есть и приметы, которые сулят благополучие:

попасть под дождь в этот год — к удаче;

Появление ребенка на свет или помолвка 29 февраля — к семейному благополучию;

— к семейному благополучию; увидеть первую радугу — к счастливой жизни;

получить подарок округлой формы.

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Чем запомнились високосные годы