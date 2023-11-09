11 ноября
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Новый год

С огоньком, но безопасно. Как украсить дом к Новому году без последствий

Известно, что Новый год — пора гирлянд, свечей и других ярких украшений. Однако последствия праздничного преображения дома могут обернуться трагически. Виной тому может стать неаккуратное обращение с пожароопасными декорациями. Altapress.ru расскажет, как безопасно и красиво нарядить свой дом к главному зимнему торжеству.

Новый год. Новогодний наряд. Подарок. Елка.
Новый год. Новогодний наряд. Подарок. Елка.
СС0

Елка

При покупке живой ели нужно убедиться в ее свежести, чтобы хвоя не осыпалась на пол и не создавала пожароопасность.

Чтобы дерево не засыхало как можно дольше, достаточно срезать несколько сантиметров ствола и поставьте его в емкость с мокрым песком или специальную подставку с водой. Установить елку желательно подальше от отопительных приборов.

Искусственная елка должна быть сделана из огнеупорного полиэтилена или пластика: пометку о материале дерева можно найти на упаковке.

Новый год. Новогодняя елка. Украшения.
Новый год. Новогодняя елка. Украшения.
СС0

Гирлянды

При покупке гирлянды стоит обратить внимание на модели с последовательным включением лампочек. Ее напряжение не должно превышать 12 В, мощность — не более 25 Вт.

Старую гирлянду, перед тем как вешать на елку, нужно проверить на исправность: провода не должны нагреваться, патроны оставаться целыми, а все лампочки — гореть.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
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Игрушки

Бумажные елочные украшения бывают очень красивыми, но наряжать ими елку не стоит в целях безопасности.

Но можно найти альтернативу и купить украшения, которые прошли специальную обработку, затрудняющую возгорание.

Бенгальские огни. Новый год.
Бенгальские огни. Новый год.
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Пиротехника

Бенгальским огням не место в замкнутом пространстве. Искорки от них разлетаются по квартире и могут прожечь любой элемент интерьера. Они могут вспыхнуть не сразу и тлеть долго, поэтому ради собственной безопасности лучше пользоваться огнями на улице.

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