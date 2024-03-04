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Жизнь

Очередной сбой произошел в Telegram

Россияне сообщают о сбоях в мессенджере Telegram 4 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

Сервис Telegram.
Сервис Telegram.
Pixabay.com

У некоторых пользователей в РФ не грузятся медиафайлы и сообщения.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы (1449), Санкт-Петербурга (104), Ижевска и Республики Удмуртия (56).

Многие отметили, что приложение не работает без подключенного VPN.

Ранее массовый сбой Telegram фиксировали 27 февраля. Тогда не работали и другие приложения. Но интереснее всего то, что после сбоя начал работать запрещенный и заблокированный в России Instagram*. Правда, спустя час он снова не открывался без VPN.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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