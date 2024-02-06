7 февраля
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Жизнь

Об омолаживающем эффекте одного напитка рассказал эксперт

Если пить этот любимый многими напиток каждый день, то уже через 12 недель кожа станет более плотной и увлажненной.

Какао, шоколад
Какао, шоколад
СС0

Еще через 12 недель уменьшатся морщины и вернется эластичность эпидермиса, утверждает эксперт по питанию Майкл Грегер.

Речь идет о какао. Именно напиток из порошка какао оказывает заметный омолаживающий эффект на кожу, пишет Lenta.ru.

Но нужно выбирать именно натуральное какао.

Между тем добавки начали добавлять в кофе. Стало модно добавлять грибы и другие интересные ингредиенты. Сейчас кофе любят смешивать с грибом ежовиком гребенчатым. Кстати, он помогает от тревожности, а еще фокусироваться на делах.

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