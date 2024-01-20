Грибы и коллаген: что за модные добавки начали добавлять в кофе и зачем они нужны

Кофе с коллагеном
В каждой чашке есть два грамма коллагена, который, как принято считать, полезен для суставов и кожи. Однако есть много исследований, где четко написано, что прием коллагена в виде добавок почти не имеет воздействия на здоровье суставов.
С полифенолами
Считается, что полифенолы содержатся в различных растениях. При их употреблении организм останется крепким и здоровым.
Если переборщить с такой добавкой, то сложно будет сказать, есть ли у напитка реальная польза.
С грибами
Сейчас кофе любят смешивать с грибом ежовиком гребенчатым. Кстати, он помогает от тревожности, а еще фокусироваться на делах.
С теанином
Теанин улучшает когнитивные способности, повышает настроение, укрепляет иммунитет. Такая добавка уж точно не навредит.
Ранее сообщалось, что в барнаульских больницах почти не осталось мест.
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