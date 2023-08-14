15 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Чем опасен квас. Диетологи рассказали о вреде этого напитка

Михаил Гинзбург - доктор медицинский наук, врач диетолог высказал свое мнение про чрезмерное потребление кваса.

Квас, продукция Барнаульского пивоваренного завода.
Квас, продукция Барнаульского пивоваренного завода.
Источник: ИД Алтапресс.

Доктор Гинзбург рассказал, что в славянском квасе содержатся полезные бифидо- и лактобактерии, которые благоприятно влияют на организм.

Но по мимо этого, в содержании напитка есть ряд ингредиентов, которые имеют негативное воздействие на органы человека.

Раньше квас считался алкогольным продуктом. Сейчас же к алкоголю его не относят.

Однако квас содержит органические кислоты, которые раздражают слизистую желудка, усиливая проявление гастрита и язвенной болезни.

Также избыточное количество сахара в нынешнем рецепте кваса вызывает риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета.

Михаил Гинзбург советует употреблять не более одного стакана кваса в день, после еды.

А окрошку на квасе лучше есть не более одной порции.

Ранее эксперты выявили продукты которые можно употреблять после истечения срока годности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость