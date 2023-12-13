О «суперсибирских морозах» предупредили жителей Западной Сибири

В некоторых регионах России сохраняется отклонение температуры воздуха от климатических норм.

К таким регионам относится и Западная Сибирь, где уже неделю сохраняется морозная погода.

Отклонения от нормы доходит до 20 градусов, пишет RT.

В Омской, Томской, Новосибирской областях морозы достигают 45 градусов ниже нуля, в Красноярском крае – до 50 градусов мороза, указывает Газета.Ru. В погодной аномалии не отстает и Алтайский край.

«Мы привыкли к понятию «сибирские морозы», но здесь «суперсибирские морозы», — указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дело в том, что над Сибирью завис циклон "Оливер". Идет настоящее арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабнет, станет теплее. Во всяком случае, привычные к морозам сибиряки надеются на это.

Между тем роза ветров меняется. И совсем скоро в регионе начнет дуть юго-восточный, а потом и южный ветер. Даже прогнозируется дождь 25 декабря.