14 декабря
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Жизнь

Морозный и грозный оскал "Оливера": до минус 42 градусов ожидается лютой ночью на Алтае

Такое впечатление, что морозы и не думают отступать — в отместку за теплую и красивую осень. Однако среди сибиряков много любителей зимы — когда можно всласть покататься на лыжах, к примеру. Или поваляться в сугробах. Но "поваляться", скорее всего, о жизнерадостных собаках.

Будет холодно. Морозы.
Будет холодно. Морозы.
кадр из сериал "Игра престолов"

Но пока не судьба.

Так, ночью 13 декабря в Алтайском крае прогнозируется до минус 42 градусов мороза. Одно радует — такая температура местами. В основном в регионе ночью будет от минус 30 до 35. Днем — до минус 29 градусов мороза.

В Барнауле ночью до минус 32 градусов. Днем — до минус 28.

Ветер северный.

Дело в том, что над Сибирью завис циклон "Оливер". Идет настоящее арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабнет, станет теплее. Во всяком случае, привычные к морозам сибиряки надеются на это.

Между тем роза ветров меняется. И совсем скоро в регионе начнет дуть юго-восточный, а потом и южный ветер. Даже прогнозируется дождь 25 декабря. Это, наверное, ни к чему. Пусть дождь идет летом, а снег зимой. Хоть письма Деду Морозу пиши... Держимся!

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