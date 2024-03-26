Невероятно, но факт: узнать о характере человека можно по его украшениям. Скрытый смысл ювелирки

Но людям свойственно скрывать неприглядные стороны своей души. И чтобы узнать как можно больше о человеке, нужно обратить внимание на его украшения, пишет uvelirnoedelo.ru. Именно они молча, но красноречиво расскажут о человеке.

Золотое кольцо с большим ярким бриллиантом или роскошное колье, надетое на повседневный выход, может говорить о неуступчивом, своенравном характере. Все это как бы напоказ. И говорит о потребительском отношении к окружающим.

Кольца и приметы

Кольцо на указательном пальце носят амбициозные личности.

Массивный перстень с большим камнем обычно носят на среднем пальце экстравагантные дамы.

Аккуратные изделия носят самодостаточные и уравновешенные женщины.

На мизинец надевают украшение творческие натуры.

Если безымянный украшает броское изделие, его обладательница не лишена тщеславия.

Серьги

Изделия с витиеватыми узорами могут означать — их владелица ставит на первое место внешний облик.

Дорого-богато: их владелицы изо всех сил пытаются рассказать о своей неповторимости.

А миниатюры говорят о деловой хватке женщины. Именно такие добиваются свой цели.

Колье

Массивное колье говорит о том, что женщина готова к переменам в своей жизни.

Браслеты

Яркие украшения говорят о готовности к приключениям. А вот украшения на запястьях из драгметаллов свидетельствуют о том, что их владелица ищет себе подобных — статусных.

Множество браслетов на одном запястье говорят об открытости, любви к путешествиям и оптимизме.

Отдельно

Отдельно стоит отметить серебряные изделия. Многие их владелицы предпочитают только серебряные украшения. Это говорит о романтичности натуры, ее тяге к творчеству и всему прекрасному.

Женщина, любящая серебряные украшения, не боится перемен, наоборот — она жаждет их.

Серебро символизирует чувствительность и интуицию, указывает ourgold.ru.

Однако с «серебряными девушками» иногда непросто найти общий язык.

Группа крови

Между тем стало известно, носители какой группы крови безумно красивы и сексуальны, а какие — беззаботны и неприступны. Дело в том, что характер и внешность человека во многом определяются группой крови.

Так, обладатели I группы крови отличаются особым шиком и шармом. Такие люди как магниты притягивают к себе представителей другого пола. Они на редкость обаятельны и привлекательны, наделены повышенной сексуальностью.

Люди со II группой крови — волевые, харизматичные личности. Они работоспособны и пользуются всеобщим уважением.

А III группа крови совместила элементы, присущие как первой, так и второй.

Носители IV группы крови отличаются романтизмом и легким отношением к жизни.

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