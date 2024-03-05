6 марта
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Жизнь

Метели накрыли Алтайский край: снежно, погода комфортная, но ветер порывистый

После затишья на выходных, когда лыжники атаковали барнаульский лес. И не только его.

Метель. Зима.
Метель. Зима.
ССО.

Однако накануне регион накрыла метель.

Так будет продолжаться и 5 марта. В регионе температура воздуха составит от ноля до минус 5 градусов мороза днем. В Барнауле — до минус 4 градусов мороза.

Ветер западный порывистый — до 18 метров в секунду. Вьюжить будет прилично.

Однако на следующий день заметно потеплеет — до плюс 5 градусов.

Весна весной, но не забываем поговорку "Придет марток — надевай семь порток". Похолодание еще впереди. И довольно ощутимое.

Между тем стало известно, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года.

Отличительной особенностью марта будет частое чередование оттепели и заморозков.

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