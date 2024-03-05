Метели накрыли Алтайский край: снежно, погода комфортная, но ветер порывистый

Однако накануне регион накрыла метель.
Так будет продолжаться и 5 марта. В регионе температура воздуха составит от ноля до минус 5 градусов мороза днем. В Барнауле — до минус 4 градусов мороза.
Ветер западный порывистый — до 18 метров в секунду. Вьюжить будет прилично.
Однако на следующий день заметно потеплеет — до плюс 5 градусов.
Весна весной, но не забываем поговорку "Придет марток — надевай семь порток". Похолодание еще впереди. И довольно ощутимое.
Между тем стало известно, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года.
Отличительной особенностью марта будет частое чередование оттепели и заморозков.
Самое важное - в нашем Telegram-канале