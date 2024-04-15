Из-за паводка закрыты четыре участка дорог в Алтайском крае

- В Алейском районе на дороге «Алейск – Безголосово – К-13» на участке между Алейском и Безголосово движение закрыто для всех видов транспорта;
- В Михайловском и Волчихинском районах на трассе «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» между селами Бор-Форпост и Ракиты закрыто движение для всех видов транспорта;
- В городском округе Славгород на дороге «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» закрыто движение для всех видов транспорта на участке между Славгородом и Бурсолью;
- В Мамонтовском районе на автомобильной дороге «Мамонтово-Крестьянка» закрыто движение для грузового транспорта общей массой более 10 тонн.
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