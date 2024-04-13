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Происшествия

В Камне-на-Оби ожидается подтопление территорий. Власти призывают людей спасать имущество

В реке Обь уровень воды стремительно поднимается, жители Камня-на-Оби под угрозой подтопления, сообщили в администрации Каменского района.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

Также в администрации отметили, что вскоре вода может выйти из берегов.

С 14 апреля в районе ожидается начало ледохода и подъем воды в реке Обь из-за возникших заторов льда. Также ожидается превышение критического уровня, который составляет до 750 см. В результате может подтопить прибрежную зону города: ул. Ленина (четная сторона), ул. Береговая и др. участки находящиеся в зоне паводка.

Для временного размещения жителей Камня-на-Оби попросили обратиться в администрацию района.

По состоянию на 8 утра 13 апреля уровень воды в реке Обь составляет 616 см (+13 см за сутки), при критическом 700 см.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край прибыл глава МЧС России.

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