В Оренбурге паводок дошел до многоквартирных домов

Паводок в Оренбурге дошел до многоквартирных домов. Пока только старой части города, сообщает Mash.

За прошедшую ночь первые этажи ушли под воду, возможно некоторые жильцы заперты в домах без связи.

Отмечается, что уровень реки Урал в Оренбурге достиг 1115 см. Некоторых жителей, которые подумали, что вода их не настигнет, эвакуировали спасатели.

В округе также курсирует аэромобильный отряд МЧС России. Он ищет пострадавших и забирает на лодке. За утро 12 апреля удалось спасти 15 человек. Сколько еще человек скрыто под водой — неизвестно. В районе отсутствует электричество и связь.

Ранее сообщалось, что максимума за всю историю наблюдений достиг уровень воды в реке Урал.

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