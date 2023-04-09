Губернатор Томенко побывал в парке «Изумрудный» и посмотрел, как заполняют пруд

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил парк «Изумрудный» в Барнауле и пообщался с жителями города.

Барнаульцы отметили, что впечатлены масштабом проводимых работ в популярном месте отдыха и с нетерпением ждут их полного завершения.

По словам губернатора, многие сомневались в самом начале — слишком огромный предстоял объем работ. Но шаг за шагом решали вопросы. Как в жизни бывает, все сразу за один год сделать невозможно. Томенко надеется, что парк станет лучше прежнего — того, что люди постарше вспоминают.

Между тем одну из визитных карточек парка — пруд — начали заполнять водой. На это уйдет порядка двух-трех недель.

Цифры и благоустройство

В 2020—2021 годах на реконструкцию парка направили 124 млн рублей. Это позволило создать сеть благоустроенных пешеходных дорожек, велодорожек, детские площадки, спортивные мини-площадки, площадку для выгула собак, две беседки, туалеты.

В 2022 году выделили 108 млн рублей на восстановление «визитной карточки» парка — пруда и прилегающей территории.

В 2023 году работы планируется продолжить — появится амфитеатр, пройдут работы по благоустройству и озеленению.

О парке

Парк «Изумрудный» открылся в 1932 году как парк Барнаульского меланжевого комбината. Это одно из любимых мест отдыха барнаульцев.

Здесь было много аттракционов, вышка для прыжков с парашютом, шахматный павильон, летний театр и открытый кинотеатр. Особой популярностью пользовался пруд, вручную выкопанный молодежью барнаульских предприятий. С 90-х годов парк постепенно приходил в запустение.