24 мая
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Жизнь

Границы вечной мерзлоты сдвинутся почти на 500 километров

Ученые разработали прогноз состояния вечной мерзлоты в западной части российской Арктики до конца столетия, сообщает "Интерфакс".

Воронка после взрыва сопки в России.
Воронка после взрыва сопки в России.
mo-yamal.ru

Выяснилось, что границы вечной мерзлоты сдвинутся на север на 400-500 километров.

Ранее ученые рассказали, что будет с Алтаем через 300 млн лет. Экологи беспокоятся за будущее российских рек, например на Кавказе и Алтае. Летом они питаются ледниками, но из-за глобального потепления те могут растаять. Значит, реки будут пересыхать.

Также изменение климата чревато увеличением частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянием вечной мерзлоты и сопутствующим этому разрушением инфраструктуры.

А на месте Тихого океана появится суперконтинент через 200-300 млн лет. Основой новой территории станут Америка и Азия, а океан исчезнет.

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