29 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Бийский мост закрыли на ремонт. Как будет организовано движение транспорта, рассказали СМИ

В Бийске на коммунальном мосту через реку Бия ограничили движение на время ремонта. Стало известно, как будет организовано движение транспорта в этот период, сообщает «Бийский рабочий».

Коммунальный мост Бийска.
Коммунальный мост Бийска.
Пресс-служба мэрии Бийска.

На мосту организовали реверсивное движение. Также будет выделена отдельная полоса для автобусов.

На мосту уже установили знаки, запрещающие выезд на переправу с улиц Советская и Краснооктябрьская. А также два светофора — с одной стороны моста и с другой.

По словам очевидцев, первое время после запуска реверсивного движения водителям приходилось долгое время ждать своей очереди, чтобы проехать по мосту. Первый поток со стороны Заречья на правый берег Бии пустили только в 21:30.

Пока никто не может предугадать, как будут развиваться события во время майских праздников. Особенно, когда большой поток туристов отправится в Республику Алтай из Алтайского края и других регионов.

«Как долго будут вынуждены ждать автомобили своей очереди проезда и какие пробки будут скапливаться на и без того загруженном Коммунарском — покажет время», — сообщает издание.

В качестве альтернативы водители могут использовать понтонный мост через Бию, который открыли в ноябре 2022 года.

Ранее мэр Бийска ответил на вопросы граждан о том, как будет организовано движение по коммунальному мосту на время ремонта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость