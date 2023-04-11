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Жизнь

Барнаульцы решат, какой спектакль появится в театре кукол «Сказка»

Алтайский театр кукол проведет лабораторию по российской детской литературе. В мае барнаульцы выберут четыре лучших произведения российских детских авторов, по которым артисты театра сделают эскизы возможных спектаклей.

Эксперты лаборатории.
Эксперты лаборатории.
Предоставлено altapress.ru

Наброски покажут 26 и 27 мая. Произведения, по которым их создадут, зрители уже сейчас выбирают в опросе «ВКонтакте». Там же можно прочесть краткие описания.

На данный момент на голосовании представлены пять книг для детской аудитории 8−12 лет. Из них выявят только две лучшие.

Следующая пятерка для выбора появится 13 апреля. Из нее также отберут только два произведения. Всего получится четыре предварительных постановки.

В итоге лучший эскиз доработают до полноценного спектакля и включат в репертуар в следующем сезоне.

Лаборатория будет из двух этапов. На первом — отбор литературы, онлайн-сессии с драматургом, написание инсценировок и создание декораций, реквизита и кукол для эскизов.

На втором этапе из Санкт-Петербурга приедут кураторы и эксперты лаборатории: театровед, режиссер, драматург. Они проведут лекции и мастер-классы и будут курировать постановочный процесс.

Ранее театр кукол «Сказка» принял участие в национальной театральной премии «Маска» в Москве. Лауреаты станут известны 22 апреля.

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