Жена Костомарова опровергла отъезд фигуриста из РФ

По ее словам, тайной выписки фигуриста из «Коммунарки» не было. Роман Костомаров не покидал страну и продолжает лечиться в России.

11 мая некоторые СМИ писали, что его выписали из больницы. Также они утверждали, что Костомаров может находиться в Израиле или Германии.

Напомним, что фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

Ранее стало известно, что у Костомарова возникли трудности в ходе реабилитации.