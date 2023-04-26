У Костомарова возникли трудности в ходе реабилитации

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию в танцах на льду Роману Костомарову пока трудно восстановить подвижность конечностей в ходе реабилитации, сообщает РБК.

С ним работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения.

Состояние пациента не ухудшается и остается стабильным последние несколько дней.

Ранее медики взялись за восстановление легких Костомарова.

Между тем пациента готовят к плановому протезированию.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Но ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.