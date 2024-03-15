16 марта
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Здоровье

Стало известно, какие продуты вызывают мигрень

В список попали колбасные изделия и фрукты, сообщает "Газета.ру".

Головная боль
Головная боль
СС0

По словам специалиста, чаще всего провоцируют головную боль бекон, сосиски, колбасы и ветчина.

Также мигрень вызывают продукты с тирамином в составе. Это соединение приводит к сужению мозговых сосудов с последующим их повторным расширением — к пульсирующей головной боли. Такими продуктами стали выдержанные сыры, орехи, красное вино и даже фрукты: цитрусовые, спелые бананы и ананасы.

Еще приступы могут вызвать никотин, алкоголь, кофеин и фастфуд.

Врачи советуют питаться регулярно и сбалансированно, а также не голодать — голод тоже может вызвать мигрень.

Ранее у мужчины завелись в мозге черви из-за любви к сырому бекону.

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