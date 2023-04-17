Об опасном показателе потери веса при диете рассказала специалист

Нормальным считается похудение на 450−900 граммов в неделю, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Инна Кононенко. Быстрая потеря веса грозит организму дефицитом питательных веществ, обезвоживанием.

Для безопасного похудения эксперт порекомендовала сочетать здоровое и сбалансированное питание с регулярными физическими упражнениями.

Ранее врачи предостерегли три группы людей от популярной диеты. При интервальном голодании человеку разрешено есть только в период с 12:00 до 20:00. В оставшееся время принимать пищу нельзя.

Эта диета противопоказана людям с сахарным диабетом. Во время такой диеты получают мало кальция и грубых волокон. Также эта диета не подходит беременным. Между тем стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.