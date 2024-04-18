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Здоровье

Названы три продукта, которые помогут справиться депрессией

Врачи назвали три основных продукта, которые помогут справиться с депрессией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сыр Адыгейский
Сыр Адыгейский
Из открытых источников в Интернете

Основные продукты от депрессии — это сыр, рыба и чая из зверобоя. Отмечается, что употребление данных продуктов снижает риск депрессии.

Известно, что сыр является источником триптофана — аминокислоты, из которой в организме производится серотонин. Кроме того, для лучше действия элемента нужно утром примерно полчаса находиться при ярком освещении.

Морская рабы содержит омега-3. Это также помогает снизить риск депрессии.

В чае из зверобоя имеются биологические активные вещества, которые влияют на процессы на уровне мозга и помогают успокоить психику. Лучше всего пить напиток вечером.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали, почему полезно есть замороженные овощи и фрукты.

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