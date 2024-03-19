Маленькому россиянину врачи удалили жабры

У мальчика на боковой части шеи обнаружили элементы жабр, в частности, жаберную дугу, состоящую из костной ткани.

Дело в том, что у человеческого эмбриона на определенном этапе развития формируются жабры. Ко времени рождения они зарастают. Но у этого мальчика так не случилось.

Врачам в Подмосковье удалось удалить патологию.

Операция заняла несколько часов и прошла успешно.

Ранее внезапно выяснилось, что сильная любовь к людям и оптимизм могут быть симптомом неизлечимого заболевания.

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