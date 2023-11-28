28 ноября
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Спорт

В Барнауле впервые прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике

В Барнауле три дня проходил Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Железные игры» на призы Михаила Шуваева. Об этом сообщает администрация города.

В Барнауле впервые прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике.
В Барнауле впервые прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике.
Администрация Барнаула

Отмечается, что участниками были дети двух возрастных групп — 10-12 и 13-15 лет.

В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из девяти регионов страны. К сибирякам присоединились Курганская область и Хакасия.

Алтайский край представляли 24 спортсмена из Барнаула и Бийска. Они взяли серебряные и бронзовые медали.

Следующий турнир на призы Шуваева состоится в Барнауле уже в мае и займет четыре дня.

Ранее сообщалось, что алтайские спортсмены завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по кекусинкай.

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