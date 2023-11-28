Лыжник отморозил на соревнованиях половые органы

После случившегося врач Роман Иванов оценил риск получить такую травму в России.пишет Life.ru.

Легкое обморожение может получить каждый в том случае, если находиться на улице при температуре минус 10 градусов более 30 минут, указывает Lenta.ru.

По мнению доктора, такие травмы не опасны. Дело в том, что после возвращения в тепло кровоток быстро приходит в норму.

Но если на морозе человек будет находиться дольше, нарушение кровообращения может стать необратимым и привести к отмиранию тканей.

Ранее в Алтайском крае полицейский спас женщину, которая почти сутки провела на морозе в лесу.

Сотрудник полиции определил примерное место нахождения женщины и начал поиски. Спустя несколько часов ему удалось обнаружить пропавшую.

Женщина сидела в сугробе в овраге у железнодорожных путей и практически не подавала признаков жизни. От обморожения у нее начался жар, из-за чего она сняла с себя часть одежды.

По дороге полицейский вызвал бригаду скорой помощи. Медики подтвердили, что если бы прошло еще немного времени, женщина умерла бы от переохлаждения.