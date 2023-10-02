«Спартак» второй раз в истории проиграл «Крыльям Советов»

«Крылья Советов» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, сообщает РБК.

Матч закончили со счетом 4:0. Второй раз «Спартак» уступает с таким счетом.

С 2016 года это первый проигрыш «красно-белых» самарцам в чемпионате России. И второй за всю историю.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пройдет Всероссийский день ходьбы.