«Спартак» второй раз в истории проиграл «Крыльям Советов»

Матч закончили со счетом 4:0. Второй раз «Спартак» уступает с таким счетом.
С 2016 года это первый проигрыш «красно-белых» самарцам в чемпионате России. И второй за всю историю.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пройдет Всероссийский день ходьбы.
«Крылья Советов» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, сообщает РБК.
Матч закончили со счетом 4:0. Второй раз «Спартак» уступает с таким счетом.
С 2016 года это первый проигрыш «красно-белых» самарцам в чемпионате России. И второй за всю историю.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пройдет Всероссийский день ходьбы.
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