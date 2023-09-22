В Барнауле готовятся к первенству России по дзюдо

Брендированная атрибутика первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В Барнауле в преддверие первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, были разработаны брендированные футболки, кружки, стикеры, ежедневники и другая интересная атрибутика соревнований.

Брендированная атрибутика первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Фото: Олег Укладов. Брендированная атрибутика первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Фото: Олег Укладов. Брендированная атрибутика первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Фото: Олег Укладов. Брендированная атрибутика первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Фото: Олег Укладов. Брендированная атрибутика первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Фото: Олег Укладов. Брендированная атрибутика первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Фото: Олег Укладов. Брендированная атрибутика первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Фото: Олег Укладов.

Зрелище будет ярким.

Престижные соревнования Барнаул примет с 9 по 12 ноября на татами многофункционального спортивного комплекса «Титов Арена».

В соревнованиях примут участие сильнейшие дзюдоисты сборных субъектов России. Они разыграют медали в 17 весовых категориях: девять у юношей и восемь у девушек.

Профессионалы отмечают, что в этом возрасте атлеты демонстрируют яркую борьбу, изобилующую большим количеством бросков. Поэтому зрителей точно ждет яркое спортивное зрелище. Тем более, дзюдо пользуется популярностью в Алтайском крае. Воспитанниками местной школы являются такие титулованные спортсмены, как чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов, неоднократный чемпион Европы и мира по самбо, медалист чемпионатов СССР по дзюдо Владимир Шкалов, чемпион России и обладатель «серебра» Суперкубка мира Дмитрий Белин.

На Алтае любят дзюдо: интересуются и занимаются этим видом единоборства, — ранее отмечал исполнительный директор ФДР Валентин Хабиров. — Думаю, местные спортсмены сделают все возможное, чтобы показать на домашнем татами хороший результат. А то, что в Барнауле давно не проводились ключевые всероссийские соревнования, их дополнительно мотивирует.

Напомним, что Барнаул должен был принять первенство России по дзюдо до 18 лет еще в 2020 году, однако из-за пандемии эти планы пришлось отложить. Тем не менее , все это время специалисты Федерации дзюдо Алтайского края во главе с Иваном Нифонтовым продолжали планомерную подготовку к состязаниям, чтобы устроить для горожан настоящий спортивный праздник.

Как это будет

Количественный допуск спортсменов определен по итогам командного зачета среди федеральных округов на прошлогодней Спартакиаде учащихся России. Регионы, занявшие в Саранске первое и второе места, получат право выставить по 6 спортсменов в каждом весе (СКФО, ЮФО у юношей/ЮФО, ПФО у девушек), с третьего по шестое — по 4 дзюдоиста (ЦФО, Москва, Санкт-Петербург, ПФО/ЦФО, УФО, СКФО, СФО), а с седьмого по десятое — по 2 представителя (СФО, УФО, СЗФО, ДФО/Москва, Санкт-Петербург, ДФО, СЗФО).

Церемония открытия начнется 9 ноября в 16-30. В этот же день зрители смогут наблюдать за схватками спортсменов в весах до 81, 90 и свыше 90 кг, а также дзюдоисток в категориях до и свыше 70 кг. 10 ноября сильнейших определят юноши в дивизионах до 66 и 73 кг, и девушки в весах до 57 и 63 кг. 11 ноября на татами выйдут дзюдоисты в категориях до 55 и 60 кг, а также спортсменки в дивизионах до 48 и 52 кг. Завершат программу соревнований 12 ноября схватки в весах до 46, 50 кг у парней и до 40, 44 кг у представительниц прекрасного пола.

Каждый день предварительные встречи будут начинаться в 10:00 по местному времени, а финалы — в 17:00. За интернет-трансляциями предварительных и финальных поединков можно будет следить на YouTube-канале Федерации дзюдо России, а также в социальных сетях ФДР.

Более подробную информацию о брендированной продукции можно посмотреть здесь

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