17 сентября
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Спорт

Команда "Алтай" получила золото в соревнованиях по гребле на "драконах"

В Барнауле на Гребном канале проходят международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ - Алтайская регата. Команда "Алтай" среди участников до 40 лет взяла золото, передает наш корреспондент.

Алтайская регата, награждение.
Алтайская регата, награждение.
Екатерина Копытова

На Гребном канале 16 сентября прошло награждение.

Бронзу взяла команда «Легенда», а серебро - «Белгородский дракон».

Посмотреть, как проходят соревнования, можно в наших фоторепортажах. Первый день - здесь. А второй - здесь.

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