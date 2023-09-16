Команда "Алтай" получила золото в соревнованиях по гребле на "драконах"

На Гребном канале 16 сентября прошло награждение.
Бронзу взяла команда «Легенда», а серебро - «Белгородский дракон».
Посмотреть, как проходят соревнования, можно в наших фоторепортажах. Первый день - здесь. А второй - здесь.
В Барнауле на Гребном канале проходят международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ - Алтайская регата. Команда "Алтай" среди участников до 40 лет взяла золото, передает наш корреспондент.
На Гребном канале 16 сентября прошло награждение.
Бронзу взяла команда «Легенда», а серебро - «Белгородский дракон».
Посмотреть, как проходят соревнования, можно в наших фоторепортажах. Первый день - здесь. А второй - здесь.
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