Центр Евразии, иностранцы и «Драконы». Как пройдет Алтайская регата на Гребном канале, кто приедет и как добраться

Олимпийские призеры и чемпионы мира сразятся за медали Алтайской регаты на барнаульском Гребном канале с 15 по 17 сентября. Рассказываем, чем собираются развлекать гостей, из каких стран приедут спортсмены и кто они, в каких дисциплинах сразятся и как добраться до места действа.

Крупнейшее международное соревнование

Алтайская регата: кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ - так звучит полное и исчерпывающее название соревнования.

Основной турнир впервые провели в Волжском в 2001 году, а в 2016 он переехал в Москву, где к числу участников присоединились олимпийские чемпионы Лондона Юрий Постригай и Александр Дьяченко. В этот раз один из этапов кубка примет Алтайский край, активно развивающий греблю уже много лет.

Организатор Алтайской регаты: Кубок ААА, олимпийский чемпион Александр Дьяченко:

«Барнаул максимально готов к стартам любого уровня, здесь уже проходил и Кубок мира, и олимпийская регата. Здесь отличный гребной канал с новыми стартовыми системами, с большим количеством инвентаря, удобные условия для проживания, классная атмосфера во время соревнований. Самое главное, что в этом регионе очень любят греблю и будут рады увидеть топовых спортсменов со всего мира».

Это будет крупнейшее международное соревнование России в этом виде спорта за последние несколько лет. Три дня участники будут разыгрывать медали в гребле на байдарках и каноэ, на лодках «Дракон» - ярких, массивных суднах в форме драконов, а также на SUP-бордах. Всего более 300 человек.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Карнавал и звезды SUPбординга

Соревнование на сапах пройдет в необычном формате, в виде карнавального заезда под названием «SUPряжение», в котором участникам предложат как можно более красочно и необычно декорировать и себя, и доску. В похожем ключе, кстати, летом прошел первый в Алтайском крае SUP-фест в Бийске.

По словам руководителя оргкомитета с московской стороны Анастасии, приедет огромное количество звезд SUPбординга. Притом, что в те же даты, с 15 по 17 сентября, в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по этому виду спорта.

«Для нас большая честь, что большинство топовых спортсменов, порядка 8 человек, выбрали именно Барнаул, чтобы состязаться здесь. Нам это очень приятно, ребята приехали сюда, в том числе чемпионы России, привезли свои доски», - отмечает Анастасия.

SUP-фест в Бийске 2023. Максим Белыш

Многократные чемпионы и иностранцы

Еще одним украшением Алтайской регаты станет «Гонка чемпионов», в которой выступят сильнейшие байдарочники и каноисты из восьми стран: Россия, Беларусь, Болгария, Турция, Колумбия, Чили, Узбекистан и Таджикистан. Иностранцев приедет 28, включая белорусов, еще 12 участников – россияне.

На старт в этом виде программы выйдут олимпийские призеры, 17-кратные, 6-кратные и 5-кратные чемпионы мира, призеры ЧМ и Европы и другие титулованные спортсмены.

Председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Вениаминович Шамков:

«Мы долго готовились к этому событию и надеемся, что соревнования в центре Евразии станут незабываемым праздником спорта, дружбы, сотрудничества для всех гостей и участников турнира».

Почетными гостями станут Александр и Андрей Агеевы, Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Последний представлял Алтайский край на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Соревнования по гребле на лодках-драконах 2022. Дарья Беркетова.

Программа и цены

Программа гостей ожидает насыщенная. Цена входного билета на трибуны - 300 рублей, на набережную - 200.

15 сентября с 10:00 утра до 17:00 вечера гости смогут посмотреть предварительные заезды и шоу чирлидинга «Экстрим». В 17:00 вечера выступит Dj Julia Petrova с горчим сетом.

16 сентября соревнования пройдут с 9:30 утра до 12:30 дня, а также с 14:00 до 18:40 вечера. В 13:00 начнется торжественная церемония открытия, а перед этим пройдет разогрев от звезд Муз ТВ и хэдлайнеров «Алтайской регаты» DJ TWINS. Днем на пляже прозвучит лаунж-сет от кавер-группы Para Slov, а также жаркие ритмы от DJ Smile.

С 19:00 до 20:00 вечера – диско от JAMP MORE и звезд DJ TWINS.

17 сентября соревнования начнутся с 10:00 утра и продлятся до 15:00 дня. В то же время покажут шоу чирлидинга FLY.

Карнавал SUPряжение под биты от DJ Jonyfane начнется в 15:30 и продлится до 16:30 дня.

Сразу после стартует церемония закрытия и награждение. А в 18:00 – проводы теплого заката на пляже под звуки акустической кавер-группы SAMI TRIO.

Расписание может поменяться только из-за погоды. Дождь и гром не станут помехой для спортсменов, а вот хотя бы одна молния остановит соревнование.

Алтайская регата. altai.aaacup.ru

Как добраться

Вариантов целых три:

Бесплатный автобус от остановки пл. Октября будет курсировать все три дня регаты (15-17 сентября). Транспорт будет ходить по пр. Калинина, со стороны Молодежного театра, с 8:00 утра. Отбытие по мере заполняемости, но в среднем с интервалом 5-10 минут. На автобусе будет табличка «Гребной канал».

Электропоезд. Стоимость проезда – 22 рубля. Расписание можно посмотреть ниже.

На личном автомобиле. Для зрителей организуют парковку на Новосибирском тракте за ст. Присягино.

Расписание электричек. barnaul.kassy.ru Расписание электричек. barnaul.kassy.ru

Кстати, стоит помнить, что с 7:00 утра 14 сентября до 20:00 17 сентября одну из дорог в районе Гребного канала перекроют - от Новосибирского тракта до спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко.